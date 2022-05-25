РФ собирается провести мобилизацию на временно оккупированной Херсонщине
Оккупационные российские власти запланировали провести мобилизацию мужского населения в временно оккупированной Херсонской области
Об этом говорится в отчете ОК "Південь".
Российские оккупанты пытаются заставить местных в Херсонской области - сотрудничать или согласиться с оккупацией.
"По имеющимся данным они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнице такая практика присуща еще со времен оккупации Донецкой и Луганской областей", - сообщают в ЗСУ.
- Российские оккупанты продолжают силовую мобилизацию в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.
- Украинские защитники наносят огромные потери российским оккупантам, и для пополнения своих рядов они берут даже людей с инвалидностью.
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