Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг 24/7 пытается наступать на Бахмутском направлении. Сейчас они не вышли даже на окраины Бахмута, но уже рядом. Сегодня центр Бахмута был обстрелян кассетными снарядами и "градами". РФ использует людей из ДНР и ЛНР, как пушечное мясо, чтобы выявить позиции ВСУ, они собирают сброд в ЧВК "Вагнер" и бросают это пушечное мясо на направление Бахмута и Соледара", - отметил Терехов.

Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, которые, к примеру, состоят из заключенных