РФ собирает сброд в ЧВК "Вагнер" и бросает в направление Бахмута, - патрульный полицейский Терехов
Патрульный полицейский Евгений Терехов (Титановый Джексон) рассказал, что солдаты регулярной армии РФ отказываются идти в наступление на Бахмутском направлении
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Враг 24/7 пытается наступать на Бахмутском направлении. Сейчас они не вышли даже на окраины Бахмута, но уже рядом. Сегодня центр Бахмута был обстрелян кассетными снарядами и "градами". РФ использует людей из ДНР и ЛНР, как пушечное мясо, чтобы выявить позиции ВСУ, они собирают сброд в ЧВК "Вагнер" и бросают это пушечное мясо на направление Бахмута и Соледара", - отметил Терехов.
- Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, которые, к примеру, состоят из заключенных
- Ранее стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин лично посещает колонии и вербует осужденных воевать в Украине: обещает снятие судимости. В первую очередь его интересуют убийцы и разбойники.
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