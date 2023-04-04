РФ снова применила химическое оружие в Донецкой области
Войска РФ в очередной раз использовали против украинских Сил обороны боеприпас с запрещенным химическим веществом типа К-51
Об этом в эфире телемарафона во вторник, 4 апреля, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
По его данным, инцидент произошел в Ясиноватском районе Донецкой области.
"Был зафиксирован сброс с БПЛА боеприпаса с химическим веществом в районе Водяного. Скорее всего, это боеприпас К-51 с хлорпикрином", - рассказал спикер.
По словам Дмитрашковского, это отнюдь не первый случай сброса противником указанного боеприпаса с беспилотных летательных аппаратов.
"На прошлой неделе россияне применяли его по нарастающему: два, четыре, шесть раз. На этой неделе это первый зафиксированный случай сброса боеприпаса с БПЛА. В результате его действия военные временно не способны вести боевые действия", - заявил Дмитрашковский.
Справка
Применение химического оружия против живой силы противника запрещено Гаагской конвенцией (ст.23).
К-51 – ручная аэрозольная граната со слезоточивым газом нелетального действия. Разработана в конце 70-х годов в СССР. Враг, попавший в аэрозольное облако без противогаза, не может сопротивляться и вести огонь. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, носовые пазухи восполняют слизь.
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- В США убеждены, что Россия, вопреки Конвенции о биологическом оружии, продолжает прорабатывать программу по созданию этих видов оружия.
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