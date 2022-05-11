РФ снова обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными боеприпасами
10 мая Россия обстреляла Николаевскую область запрещенными кассетными боеприпасами
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
Повреждены частные дома, сельскохозяйственные объекты и нарушено электроснабжение одного из населенных пунктов. Информации о пострадавших нет.
"Осознавая распределение сил и несокрушимость нашего народа, враг с оккупированных территорий беспощадно покрывает системами залпового огня Николаевское направление, пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия", - прокомментировали в ЗСУ.
- В ночь на 1 мая россияне обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами, повреждены частные дома и двора.
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