РФ снова доказала, что является террористическим государством, Украине следует дать больше оружия, - премьер Эстонии Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины предоставить нашей стране больше оружия, в частности, танки и средства ПВО
Об этом Каллас написала в своем твиттере.
"Атаками на Днепр и другие места в Украине Россия снова доказала, что оно террористическое государство", - подчеркнула эстонская премьер.
Каллас отметила необходимость привлечь Россию к ответственности и предоставить Украине больше оружия, в частности, танки и средства ПВО.
"Мой призыв к союзникам и партнерам: ну-ка усилим нашу поддержку. Украине нужно оружие, в том числе танки и средства противовоздушной обороны. Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления" - написала Каллас
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру , в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. Ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.
- Кроме того, кафиры нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре. Ракетный удар испытывал также Киев: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также ударила по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома. Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
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