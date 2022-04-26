РФ сможет дать гарантии безопасности Украины после решения вопроса Крыма и Донбасса, - Путин

Об этом сообщает Интерфакс.

"На переговорах в Стамбуле нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва, потому что требования международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины, вынеся за скобки Крым, Севастополь и признанные Россией республики Донбасса с определенными оговорками ", – сказал президент РФ.

Путин пожаловался, что после зверств в Буче позиция переговорщиков с Украиной по поводу дальнейшего урегулирования кардинально изменилась.

"Они (украинская делегация, - ред.) просто отказались от этого. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам предоставленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Для нас понятно, что, если мы отнесем эти вопросы на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, они никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопрос территориального характера по Крыму, Севастополю и республикам Донбасса, мы просто не можем", - подытожил он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.

Затем он заявил, что видит Японию среди гарантов безопасности Украины.