РФ скоро установит рекорд Гиннесса по перенесению дат, - Череватый о "планах" противника захватить Бахмут до 9 мая
Вооруженные Силы Украины будут противостоять планам российского военного руководства относительно намерений захватить Бахмут до 9 мая
Об этом информирует представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Безусловно, в традиции российских власть имущих постоянно устанавливать какие-то достижения до каких-то дат. Правда, эти традиции круто меняют Силы обороны Украины, которые не дают это сделать", - подчеркнул Череватый.
Военный заметил, что враг постоянно пытается подстроить под дать какие-то свои "победы".
"Они (россияне - ред.) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. Помните, до конца марта они должны были взять весь Донбасс, хотели взять Донецкую и Луганскую области", - говорит представитель Восточной группировки войск.
Спикер ВСУ напомнил, что первые даты о взятии города Бахмут Донецкой области были объявлены еще в июле того года, поэтому бои там продолжаются до сих пор.
"Я знаю, что наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", - сказал спикер.
Череватый добавил, что враг уже должен начать отсчет времени, куда они добегут, убегая от украинских войск.
- Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский 2 мая во время пребывания на Бахмутском направлении сказал о продолжении ведения оборонной операции и сдерживании врага на востоке.
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