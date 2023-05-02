Об этом информирует представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Безусловно, в традиции российских власть имущих постоянно устанавливать какие-то достижения до каких-то дат. Правда, эти традиции круто меняют Силы обороны Украины, которые не дают это сделать", - подчеркнул Череватый.

Военный заметил, что враг постоянно пытается подстроить под дать какие-то свои "победы".

"Они (россияне - ред.) скоро установят рекорд Гиннесса по перенесению дат, к которым они должны взять что-то. Помните, до конца марта они должны были взять весь Донбасс, хотели взять Донецкую и Луганскую области", - говорит представитель Восточной группировки войск.

Спикер ВСУ напомнил, что первые даты о взятии города Бахмут Донецкой области были объявлены еще в июле того года, поэтому бои там продолжаются до сих пор.

"Я знаю, что наши Силы обороны сделают все, чтобы ни одна из этих дат не стала реальностью", - сказал спикер.

Череватый добавил, что враг уже должен начать отсчет времени, куда они добегут, убегая от украинских войск.