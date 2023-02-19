РФ, скорее всего, готовит большую атаку на 24 февраля по части направлений, – руководитель Авдеевской ВГА Барабаш
Россия стягивает войска на Донецкое направление - это может свидетельствовать о подготовке массированного наступления на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля
Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
"По данным разведки, россияне взимают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы. Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией – это очень много людей. Понимаем, что , скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", - подчеркнул он.
Барабаш добавил, что сейчас россияне не бросают большие силы на штурмы, а пытаются продвинуться малыми группами.
"Имея в резерве большое количество людей, будут пытаться лезть. Есть информация, что они пытаются небольшими машинами (не грузовиками) завозить боекомплект на окраины Макеевки и Донецка. Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию. Мое личное мнение - будут ракетные удары по областным центрах 24 февраля. А на линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений. Для этого подтянули резерв", - подытожил глава ВГА.
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