Об этом в эфире Эспрессо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"По данным разведки, россияне взимают на Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы. Пару недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией – это очень много людей. Понимаем, что , скорее всего, они к чему-то готовятся. 24 февраля, вероятно, будут наступать", - подчеркнул он.

Барабаш добавил, что сейчас россияне не бросают большие силы на штурмы, а пытаются продвинуться малыми группами.

"Имея в резерве большое количество людей, будут пытаться лезть. Есть информация, что они пытаются небольшими машинами (не грузовиками) завозить боекомплект на окраины Макеевки и Донецка. Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию. Мое личное мнение - будут ракетные удары по областным центрах 24 февраля. А на линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений. Для этого подтянули резерв", - подытожил глава ВГА.