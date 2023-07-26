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РФ штурмует три направления, ВСУ остаются на своих рубежах и наносят значительные потери, - глава Купянского РВА

26 июля, 2023 среда
15:05
Война с Россией

Ситуация на Купянском направлении в Харьковской области остается напряженной. Россияне атакуют по трем направлениям, но несут значительные потери

Об этом в эфире Еспресо заявил врио начальника Купянской районной военной администрации Харьковской области Андрей Канашевич.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Враг постоянно ведет штурмовые действия почти по всей линии столкновения, которая проходит между Двуреченской и Петропавловской громадами. От Двуречной до населенного пункта Кисловка, от Кисловки до населенного пункта Берестово идут активные боевые действия", - сказал Канашевич.

Он добавил, что Кисловка перманентно находится под авиаударами, в районе Берестового они тоже происходят.

"К тому всему добавляется обычная артиллерия, минометы. Все населенные пункты до 5 км от линии фронта постоянно находятся под обстрелами. Наиболее активные боевые действия – в направлении Берестового, Кисловки и третье направление – населенный пункт Первый Лиман. ВСУ остаются на своих рубежах, держат оборону и дают надлежащий отпор. Враг имеет значительные потери на этих направлениях", - подытожил глава РВА.

Наступление российской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил, что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, со стороны врага есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступали, но напрасно.

19 июля сообщалось, что Силы обороны продолжают вести контрнаступление, по меньшей мере на трех участках фронта. В то же время ВСУ имеют тактические успехи вдоль границы Харьковской и Луганской областей.

26 июля Генштаб сообщил, что на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону.

Луганщина
военные силы Украины
Харковщина
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