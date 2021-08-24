РФ сформирует в оккупированном Крыму десантно-штурмовой полк
Россия планирует сформировать в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк до декабря
Об этом сообщают росСМИ.
Командующий воздушно-десантными войсками (НДС) генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что новая военная часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).
"Указ президента РФ о формировании полка подписано, исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой, - ред.) Полк в Крыму будет сформирован до декабря текущего года", - сказал он.
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