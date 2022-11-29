РФ "сделала" российского шпиона наркоторговцем, чтобы вытащить его из бразильской тюрьмы, - The Insider
Российского шпиона, пытавшегося устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге, пытались освободить из тюрьмы, выдавая за наркоторговца
Об этом сообщает The Insider.
Россия требует от властей Бразилии провести экстрадицию россиянина.
"Сотрудник ГРУ Сергей Черкасов смог успешно получить бразильские документы и попытался устроиться стажером в Международный криминальный суд (МКС). После того, как Нидерланды разоблачили шпиона и выдали его Бразилии, российские власти не нашли ничего лучше, чем сфабриковать против него уголовное дело о контрабане , чтобы под этим предлогом экстрадировать на родину. Но сделали это настолько небрежно, "копипастом" вставляя его имя в материалы реального уголовного дела десятилетней давности, которые сами запутались в показаниях и лишь в очередной раз подтвердили свою связь с провалившимся шпионом. , – говорится в материале.
В апреле гражданин Бразилии Виктор Мюллер Феррейра прилетел из США, чтобы начать стажировку в МКС. В Нидерланды мужчину не пустили, задержали и отправили в Бразилию, сообщив местным властям, что считают его сотрудником ГРУ Сергеем Владимировичем Черкасовым. Судили Черкасова, правда, не за шпионаж, а за использование фальшивых документов. Приговор – 15 лет лишения свободы.
- Напомним, Сергей Черкасов пытался устроиться в Международный суд в Гааге, расследующий обвинения россиян в военных преступлениях в Украине.
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