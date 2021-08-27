РФ сделала из оккупированного Крыма базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - разведка
По данным украинской разведки Россия превращает оккупированный Крым в военную базу для контроля над Черным и Азовским морями и угрозы странам всего Причерноморья
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Украинскому центру безопасности и сотрудничества.
"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, которое позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и " качать права " в самом Черном и Азовском море. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - сказал Буданов.
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