РФ сделала из оккупированного Крыма базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - разведка

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии Украинскому центру безопасности и сотрудничества.

"С начала оккупации полуострова Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму. Понятно, что именно это и была основная цель оккупации Крыма, ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, которое позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона и " качать права " в самом Черном и Азовском море. Кроме того, Москва использует полуостров и как базу для обеспечения российского военного присутствия в Сирии", - сказал Буданов.