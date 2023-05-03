РФ сбросила управляемые авиабомбы на Белозерскую громаду Херсонщины, разрушены жилые дома
В среду, 3 мая, российские террористы использовали управляемые авиабомбы для удара по Белозерской громаде Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Враг обстрелял Кизомыс Белозерской громады.
"Враг выпустил по населенному пункту три управляемых авиабомбы. В результате атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод", - пишет ОВА.
Обошлось без пострадавших.
- За прошедшие сутки 2 мая в результате 106 российских обстрелов по Херсонской области четыре человека погибли, семеро получили ранения.
- Днем 3 мая россияне третий раз атаковали Херсонщину, нанеся удар по железнодорожной станции. Ранее днем РФ также обстреляла единственный работающий в городе гипермаркет. Погибли работники и посетители заведения.
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