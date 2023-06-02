РФ сбросила авиабомбы на Харьковщину: погибли мужчина и женщина, ранен 3-летний ребенок и трое женщин
Российские военные ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 4 получили ранения, среди них трехлетний ребенок
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района", - говорится в сообщении.
В результате атаки поврежден жилой дом. Также погибли два человека - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, ранения получили три женщины и 3-летний мальчик.
По словам Синегубова, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.
Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в 19:10 россияне также обстреляли прифронтовую пгт Двуречная Купянского района. Предварительно удар нанесли из танка.
В результате обстрела ранения получили 63-летняя женщина и 70-летний мужчина.
- Вечером пятницы, 2 июня, российские террористы использовали С-300 для обстрелов Харьковщины.
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