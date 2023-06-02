Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района", - говорится в сообщении.

В результате атаки поврежден жилой дом. Также погибли два человека - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, ранения получили три женщины и 3-летний мальчик.

По словам Синегубова, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в 19:10 россияне также обстреляли прифронтовую пгт Двуречная Купянского района. Предварительно удар нанесли из танка.

В результате обстрела ранения получили 63-летняя женщина и 70-летний мужчина.