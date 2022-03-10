РФ самостоятельно вышла из Совета Европы

Об этом сообщили в МИД РФ .



"ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета Европы. Россия не будет участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку призывов о западном превосходстве", - заявили в министерстве.

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