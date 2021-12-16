РФ сама признала себя стороной вооруженного конфликта, - МИД об информации ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание российским судом наличия войск РФ на Донбассе нивелирует основной аргумент Москвы о "внутриукраинском" конфликте
Об этом передает РБК-Украина.
"На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - сказал Николенко.
Представитель МИД добавил, что теперь Украине будет легче вести дела против России в международных судах, а российским юристам будет труднее извращать факты.
"Вердикт Ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступуа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.
- Напомним, российский суд впервые официально признал, что войска РФ воюют против Украины на территории Донецкой и Луганской областей. В материалах указано, что обвиняемый поставлял продовольствие российским военным, находившимся на боевом дежурстве в ОРДЛО.
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