РФ сама признала себя стороной вооруженного конфликта, - МИД об информации ростовского суда о присутствии российских войск на Донбассе

Об этом передает РБК-Украина.

"На этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - сказал Николенко.

Представитель МИД добавил, что теперь Украине будет легче вести дела против России в международных судах, а российским юристам будет труднее извращать факты.

"Вердикт Ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона начала удалять упомянутое судебное решение из публичного доступуа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.