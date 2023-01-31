Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Если опираться на цифры Генштаба ВСУ, враг за более чем 11 месяцев потерял 293 самолета. Это довольно существенное количество, которое составляет около 25% всего имеющегося парка", - отметил он.

Рябых добавил, что вся имеющаяся промышленная база РФ не позволяет оперативно восстанавливать потери на поле боя.

"Эта ситуация усложняется тем, что были введены санкции в технологической сфере и по ряду направлений Россия теряет возможности модернизировать и производить новые самолеты. Сейчас все держится на созданных запасах. В целом противник сохраняет достаточно высокий авиационный потенциал, но если мы получим современное западное вооружение, преимущество противника будет нивелировано", - подытожил эксперт.