РФ с февраля в Украине потеряла около четверти своих самолетов, - эксперт Defense Express Рябых
Россия за более 11 месяцев потеряла 293 самолета – это около 25% всего имеющегося парка, но противник сохраняет достаточно высокий авиационный потенциал
Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
"Если опираться на цифры Генштаба ВСУ, враг за более чем 11 месяцев потерял 293 самолета. Это довольно существенное количество, которое составляет около 25% всего имеющегося парка", - отметил он.
Рябых добавил, что вся имеющаяся промышленная база РФ не позволяет оперативно восстанавливать потери на поле боя.
"Эта ситуация усложняется тем, что были введены санкции в технологической сфере и по ряду направлений Россия теряет возможности модернизировать и производить новые самолеты. Сейчас все держится на созданных запасах. В целом противник сохраняет достаточно высокий авиационный потенциал, но если мы получим современное западное вооружение, преимущество противника будет нивелировано", - подытожил эксперт.
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