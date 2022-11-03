РФ с февраля потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 270 самолетов
Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем потеряно Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане – 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - написал он.
"Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!" – добавил Залужный.
- С 24 февраля по 3 ноября кафиры потеряли около 74000 военных.
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