Об этом сообщает минобороны Великобритании в twitter .

По информации британской разведки, с апреля российские военные самолеты использовали для ударов по наземным целям десятки противокорабельных ракет Х-22, разработанных в 1960-х годах. Они предназначались для поражения авианосцев при помощи ядерной боеголовки. Использование этих ракет для обстрелов наземных целей с обычными боеголовками не может быть точным и приводит к большим разрушениям и жертвам среди мирных жителей.

"Вероятно, Россия использует такие ракеты из-за нехватки более современных и более точных ракет, в то время как украинские силы ПВО продолжают удерживать российскую ближнюю авиацию от ударов на большей части территории страны", - констатировали в британской разведке.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 2,6 тыс. ракет.

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