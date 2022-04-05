РФ с 24 февраля потеряла около 18 500 военных, 1858 боевых бронированных машин и 332 системы артиллерии, - Генштаб ВСУлетов, 7 судов и 4 пусковые утсановки ТРК, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.



В целом по состоянию на 5 апреля потери врага составляют:



личного состава – около 18500 человек,

танков ‒ 676 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,

артиллерийских систем – 332 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 150 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1322 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



Генштаб добавляет, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ночью 5 апреля ВСУ сбили 2 вражеских ракеты над Днепропетровщиной.