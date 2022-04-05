РФ с 24 февраля потеряла около 18 500 военных, 1858 боевых бронированных машин и 332 системы артиллерии, - Генштаб ВСУлетов, 7 судов и 4 пусковые утсановки ТРК, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла около 18 500 военных, боевых бронированных машин – 1858, 676 танков, 332 систем артиллерии, 150 самолетов, 7 судов и 4 пусковые утсановки ТРК
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
В целом по состоянию на 5 апреля потери врага составляют:
личного состава – около 18500 человек,
танков ‒ 676 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1858 ед,
артиллерийских систем – 332 ед,
РСЗО - 107 ед,
средства ПВО - 55 ед,
самолетов – 150 ед,
вертолетов – 134 ед,
автомобильной техники - 1322 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб добавляет, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
- Ночью 5 апреля ВСУ сбили 2 вражеских ракеты над Днепропетровщиной.
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