РФ с 24 февраля потеряла около 18 300 военных, 647 танков, 330 систем артиллерии, 147 самолетов, 7 судов и 54 средства ПВО, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.



Кроме того, оккупанты потеряли 1273 автомобиля, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 7 кораблей, 92 беспилотника оперативно-тактического уровня, 25 единиц спецтехники и 4 оперативно-тактических ракетных комплекса.



"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили об уничтожении 3 апреля двух вражеских истребителей, вертолета и самолета-ретранслятора Ил-22.

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