РФ с 24 февраля потеряла 33 600 военных, 1 468 танков, 3 577 БМП и 598 беспилотников, - Генштаб ВСУ
За время полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 33 600 оккупантов, 3 577 БМП, 1 468 танков, 130 крылатых ракет, 181 вертолет и 598 беспилотника
Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ. С 24 февраля по 19 июня РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1 468 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
- РСЗО – 235 (+2) ед,
- средства ПВО – 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатые ракеты – 130 (+1),
- корабли /катера – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 523 (+10) ед,
- специальная техника – 55(+0).
В течение 17 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия несет во время полномасштабной войны гораздо большие потери, чем Украина.
- За сутки, 18 июня, украинские силы совершили 4 воздушные атаки на оккупантов.
- На Бахмутском направлении Донбасса воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожают российских захватчиков из американских гаубиц М-777.
- Украинские защитники 18 июня на Востоке уничтожили танк, 2 склада боеприпасов и 87 оккупантов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное