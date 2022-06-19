Об этом в фейсбуке информирует Генштаб ВСУ. С 24 февраля по 19 июня РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 468 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,

артиллерийских систем – 745 (+6) ед,

РСЗО – 235 (+2) ед,

средства ПВО – 98 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 181 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатые ракеты – 130 (+1),

корабли /катера – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 523 (+10) ед,

специальная техника – 55(+0).

В течение 17 июня наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия несет во время полномасштабной войны гораздо большие потери, чем Украина.

За сутки, 18 июня, украинские силы совершили 4 воздушные атаки на оккупантов.

На Бахмутском направлении Донбасса воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожают российских захватчиков из американских гаубиц М-777.

Украинские защитники 18 июня на Востоке уничтожили танк, 2 склада боеприпасов и 87 оккупантов.

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