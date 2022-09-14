РФ резко увеличила количество крылатых ракет в Черном море
В Черном море российский агрессор увеличил количество крылатых ракет с 30 до 36 единиц
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве - четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр", - пишут в "Юге".
В обеденном отчете в ОК сообщалось, что россияне имеют в наличии 30 крылатых ракет, но в вечернем уже передали информацию о 36 единицах типа "Калибр".
В Черном море также маневрируют три больших десантных корабля.
- Российский агрессор в сутки, 13 сентября, нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников.
- На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.
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