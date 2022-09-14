Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море увеличена до 16 единиц, среди которых на боевом дежурстве - четыре надводных и один подводный носитель ракет типа "Калибр", - пишут в "Юге".

В обеденном отчете в ОК сообщалось, что россияне имеют в наличии 30 крылатых ракет, но в вечернем уже передали информацию о 36 единицах типа "Калибр".

В Черном море также маневрируют три больших десантных корабля.

Российский агрессор в сутки, 13 сентября, нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников.

На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

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