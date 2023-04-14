РФ решила выполнить внезапную проверку Тихоокеанского флота. Ермак спросил, почему не подняли крейсер "Москва"
Минобороны РФ 14 апреля объявило о приведении в высшую степень боевой готовности своего Тихоокеанского военно-морского флота в рамках внезапной проверки
Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Сегодня, с 9 часов (по властивостокскому времени) поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействована часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения", - сообщили в русском оборонном ведомстве.
Целью проверки провозглашено повышение способности российских войск отражать "агрессию предполагаемого противника по океанским и морским направлениям".
"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана – южной части Охотского моря и предотвращении его высадки на южные Курильские острова", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Следует отметить, что Япония не признает Курилы по территории России.
Как долго продлится проверка, в Шойге не уточнили.
На сообщение минобороны РФ оправил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Поднимай металлолом по тревоге или не поднимай - весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии РФ. И именно с разрушений "скреп" начинались необратимые процессы в империях", - написал он.
"А крейсер "Москва" почему не подняли?" – добавил Ермак.
- 13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун". Погибли 450 членов экипажа.
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