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РФ решила выполнить внезапную проверку Тихоокеанского флота. Ермак спросил, почему не подняли крейсер "Москва"

14 апреля, 2023 пятница
14:39
Мир

Минобороны РФ 14 апреля объявило о приведении в высшую степень боевой готовности своего Тихоокеанского военно-морского флота в рамках внезапной проверки

Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Сегодня, с 9 часов (по властивостокскому времени) поднят по тревоге и начал приведение в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе. Также в мероприятии задействована часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения", - сообщили в русском оборонном ведомстве.

Целью проверки провозглашено повышение способности российских войск отражать "агрессию предполагаемого противника по океанским и морским направлениям".

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важном районе Тихого океана – южной части Охотского моря и предотвращении его высадки на южные Курильские острова", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Следует отметить, что Япония не признает Курилы по территории России.

Как долго продлится проверка, в Шойге не уточнили.

На сообщение минобороны РФ оправил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Поднимай металлолом по тревоге или не поднимай - весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии РФ. И именно с разрушений "скреп" начинались необратимые процессы в империях", - написал он.

"А крейсер "Москва" почему не подняли?" – добавил Ермак.

  • 13 апреля 2022 года флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун". Погибли 450 членов экипажа.
Новости
Россия
Андрей Ермак
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