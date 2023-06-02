Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо

"Российские спецслужбы приняли решение об утилизации ЧВК, подчиненных отдельным финансовым структурам, как ЧВК "Поток" - "Газпрому", и формирующихся по этническому признаку, то есть кадыровские подразделения", - отметил он.

По словам эксперта, мусульманские марши в РФ и призывы, подвергающие сомнению господствующую роль "титульной" нации и территориальную целостность России, стали последней каплей для передислокации кадыровцев на самые опасные направления: Белогоровское, Марьинское, Авдеевское.

"Принято решение об утилизации подразделений, подчиненных Рамзану Кадырову, потому что российские спецслужбы рассматривают частные армии как потенциальную угрозу для существования диктаторского режима Путина", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.