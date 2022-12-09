РФ развернула "грады" на ЗАЭС, чтобы ослабить критику сторонников войны на фоне сообщений о возможном выводе войск, - ISW
Власти РФ приказали разместить "грады" на Запорожской АЭС, чтобы ослабить критику радикальных сторонников войны на фоне сообщений о возможном выводе войск с территории станции
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Так, 8 декабря НАЭК "Энергоатом" сообщил, что российские войска перебросили несколько систем РСЗО "Град" в реактор №6 и сухое хранилище топлива на ЗАЭС. В Энергоатоме заявили, что российские войска, скорее всего, планируют применить системы "Град" для ударов по Никополю и Марганцу Днепропетровской области.
Аналитики ISW напомнили, что предыдущие опубликованные спутниковые кадры подтверждают, что российские силы хранят военную технику, в том числе боеприпасы, бронетранспортеры, зенитные пушки и другое вооружение на территории ЗАЭС.
"Размещение нового оборудования на ЗАЭС может быть попыткой успокоить слухи российских националистически настроенных военнослужащих о возможном выходе России из ЗАЭС, который Кремль дважды возражал за последние 10 дней", - считают эксперты.
- 27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что кафиры собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информацию опровергли.
- 2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.
- А 6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.
- Уже 7 декабря российские захватчики отвезли на территорию Запорожской атомной электростанции несколько реактивных систем залпового огня "Град" и разместили вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.
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