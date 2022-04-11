РФ разрушила в Харькове 1 617 жилых многоэтажек, - мэр

Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Он сказал, что враг применил крылатые ракеты и добавил, что страдающие люди – погибшие, пострадавшие, разрушается инфраструктура Харькова.



Терехов подчеркнул, что украинские военные держат оборону города благодаря их героическим усилиям и помощи западных партнеров.



По его словам, несмотря на войну, многие не хотят покидать родной город, хотя имеют возможность эвакуироваться.



Терехов сообщил, что от союзников Украине требуется вооружение, политическая поддержка и гуманитарная помощь – продукты, медикаменты и предметы первой потребности, которые получают, но постоянно раздают людям.

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