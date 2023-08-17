РФ разработала сценарии провокаций на Курской ЗАЭС уже давно, - представитель ГУР Юсов
Россия уже давно разработала сценарии провокаций на Курской ЗАЭС, а теперь страна-агрессор может использовать их для собственных интересов
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Юсов подчеркнул, что осуществление провокаций на своей территории – это распространенная и постоянная практика в России.
"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в государстве-агрессоре, его террористическом военно-политическом руководстве. В конце концов, атаки на собственные гражданские объекты и население для Путина и его режима это не новость, а регулярная практика. Поэтому с целью повышения уровня мобилизации, с целью улучшения внутриполитических процессов и получения поддержки, враг может начать совершать провокации", - объясняет представитель разведки.
Юсов отметил, что соответствующие планы уже разработаны, и вопрос стоит только в окончательном решении или реализовать их.
"Этот сценарий и разработка его – это история не сегодняшнего дня. Такой план существует давно и вопрос заключается в окончательном решении и команде – будет ли она отдана", – говорит он.
Представитель ГУР отметил, что возможный масштаб этих провокаций и радиационной угрозы их организаторы очень часто не могут просчитать.
"Как, я уверен, россияне не могли до конца предусмотреть последствия подрыва и уничтожения Каховской дамбы. Так же как всякий раз, когда они играют в ядерный терроризм на Запорожской АЭС, конечно, просчитать до конца какие-то последствия оккупанты просто не могут. Но последствия в каких-либо подобных действиях могут быть значительными. Когда речь идет о Курске, то прежде всего - о последствиях для россиян, их гражданского населения", - пояснил Юсов.
По его мнению, сейчас вопрос состоит в том, какие население РФ готово принимать меры, чтобы противодействовать таким намерениям власти.
"Будут ли они дальше терпеть и просто смотреть, как разворачиваются события и говорить, что все идет по плану?", - добавил Юсов.
- Ранее в Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – российская ИПСО , цель которой – сеять панику среди украинцев.
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