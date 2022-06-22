Об этом сообщает официальный Facebok ОК "Юг".

Черное море

Корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 больших десантных кораблей и 1 подлодка - несут угрозу ракетному удару 44 крылатыми ракетами.

Штормовая погода не способствует высадке десанта.

Одещина

Волнение моря повышает вероятность подвергаться морским минам. Одна из таких опасных "путешественниц" была обнаружена на Одесщине. Мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости от уреза воды одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания, к счастью на побережье не было посетителей, никто не пострадал.

Николаевщина

Также море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны она уничтожена путем контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших нет.

Подразделения ВСУ на Юге 21 июня нанесли существенные потери оккупантам, в частности в результате удара по острову Змеиному.

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