РФ разместила в Черном море корабли с 32 крылатыми ракетами
Россия готова выпустить 32 крылатых ракет по Украине из Черного моря
Об этом сообщает ОК "Юг".
Корабельная группировка вражеского флота состоит из 3 надводных, 2 подводных и 1 большого десантного корабля.
"Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", - говорится в сообщении.
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