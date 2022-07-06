Об этом сообщает ОК "Юг".

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 3 надводных, 2 подводных и 1 большого десантного корабля.

"Общее снаряжение – 32 крылатые ракеты. Поэтому угроза с моря остается, прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и зоны опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны", - говорится в сообщении.

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