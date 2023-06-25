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РФ разместила технику со взрывчаткой на 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС, - Буданов

25 июня, 2023 воскресенье
19:07
Война с Россией

Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции: на четырех из шести энергоблоков разместила технику со взрывчаткой

Об этом в интервью The New Statement заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Он отметил, что без охлаждения реакторы на станции могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней. Также к аварии на ЗАЭС может привести повышение напряжения на линиях электроснабжения станции, которую могут организовать россияне.

"План теракта на ЗАЭС полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства", - сказал Буданов.

Он напомнил о том, что россияне заминировали пруд-охладитель ЗАЭС. Также он проинформировал о размещении захватчиками техники со взрывчаткой около четырех из шести энергоблоков станции.

"Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас", - подчеркнул глава ГУР.

Буданов добавил, что Россия может совершить теракт на станции из-за поражения оккупационных войск на левом берегу Днепра. Так, РФ, по его словам, рассматривает создание зоны ядерного бедствия как препятствие для дальнейшего продвижения украинских войск.

В то же время глава ГУР утверждает, что существует риск того, что Россия может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как превентивное мероприятие, чтобы остановить контрнаступление Украины и заморозить линию фронта в том виде, какой она сейчас.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу, в частности к Группе семи и Европейскому Союзу, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.

Министерство здравоохранения предупредило, что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.

Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.

Украина
Россия
ГУР
Запорожская область
Запорожская АЕС
Кирилл Буданов
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