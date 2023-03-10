Об этом в утренней сводке 10 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки.

В оккупированном Рубежном враг размещает солдат в жилых кварталах

В Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданские люди, отмечает Генштаб ВСУ.

За сутки Россия запустила по Украине 95 ракет разного базирования и нанесла 31 авиационный удар

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения.

"Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Всего в течение 9 марта противник совершил пуск 95 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены украинскими защитниками.

Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита. Совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

ВСУ отбили более сотни атак врага на 5 направлениях

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки украинские воины отбили на них 102 атаки захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено.

В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

За прошедшие сутки враг обстрелял из артиллерии Елине Черниговской области; Середина-Буда и Атинское – Сумской и Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение.

Он обстрелял, в частности, Новомлынск, Двуречную, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Диброву и Краснопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут.

Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах Зализнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Водяное, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское – Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

Силы обороны поразили 2 логистических центра, 6 станций РЭБ и места скопления российских войск

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

А подразделения ракетных войск и артиллерии одновременно поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.