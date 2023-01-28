РФ разгоняет фейк, что Литва "охотится" на военнообязанных украинцев

Об этом сообщает Delfi .

"Пропаганда Мордора работает быстро – им не понравилось, что позавчера Вильнюс сообщил о том, что выделит украинским городам гуманитарную помощь в размере 700 тысяч евро, сегодня в интернете распространяют такой фейк – якобы (мэр Вильнюса) Ремигиюс Шимашюс сообщил, что в Литве будут обнаруживать военнообязанных украинцев", – заявил Жукаускас.

Он добавил, что это фейк, придуманный российской пропагандой, к тому же "ни Вильнюс, ни Литва не заключали никаких соглашений и заключать не будут, потому что в Украине, в отличие от России, достаточно мужчин, желающих защищать свою страну".

Литовская Служба охраны государственной границы отправила в Украину оборудование для блокировки дронов, электрогенераторы, комплекты теплой одежды и бесконтактные термометры.

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