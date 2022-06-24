РФ раздражает факт того, что Украина станет членом ЕС, - Кулеба

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона .

"Москву раздражает тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", – заявил он.

Кулеба напомнил, что пропаганда РФ 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна.

"Им не безразлично. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности у них нет", - сказал он.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС дал статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

В министерстве иностранных дел России заявили, что решение лидеров Европейского Союза принять Украину и Молдову в качестве кандидатов на членство будет иметь негативные последствия .