РФ раздражает факт того, что Украина станет членом ЕС, - Кулеба
Кремль раздражает тот факт, что Украина стала кандидатом в члены Евросоюза
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона .
"Москву раздражает тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза", – заявил он.
Кулеба напомнил, что пропаганда РФ 30 лет распространяла нарратив о том, что Украина Европе не нужна.
"Им не безразлично. Они с удовольствием хотели бы остановить этот процесс, но этой возможности у них нет", - сказал он.
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС дал статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
- В министерстве иностранных дел России заявили, что решение лидеров Европейского Союза принять Украину и Молдову в качестве кандидатов на членство будет иметь негативные последствия .
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