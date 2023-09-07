РФ рассылает украинцам в мессенджере Signal призывы сдаваться в плен оккупантам

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Украинские пользователи Signal, который используют военнослужащие, получили рассылку с призывом "выбрать жизнь" по определенной частоте. Это - частота, по которой украинцы якобы могут добровольно сдаться в плен", - говорится в сообщении.

В Страткоме ВСУ указывают, что таким образом РФ обезьяна украинский проект "Хочу жить", запущенный украинской разведкой в 2022 году. По состоянию на 26 августа россияне подали более 24 тысяч заявок, в которых выразили желание сдаться в плен.

"При этом в Украине есть лагерь содержания российских военнопленных по всем стандартам Женевских конвенций – с движком, трехразовым питанием, с библиотекой, спортплощадками и бассейном, в котором плавают карпы. К этому лагерю есть доступ и у Красного Креста, и в СМИ", - отметили в Страткоме.

Там подчеркнули, что вместо украинских военнопленных в РФ относятся ужасно: бьют, пытают электротоком, держат голодными, отказывают в медицинской помощи и издеваются психологически. Кроме того, посторонние организации, включая ООН и Красный Крест, не имеют доступа к местам их содержания.

В СтратКоме напомнили о теракте, совершенном Россией в оккупированной Оленовке: в колонии в июле 2022 года произошел взрыв, унесший жизни по меньшей мере 53 украинских военных пленных.

"Поэтому все призывы россиян сдаться, чтобы "остаться в живых" – только пустые слова. Выбрать Россию – значит выбрать смерть", - добавили в СтратКоме.