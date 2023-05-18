Об этом заявил спикер Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, пишет "Крым. Реалии".

По его словам, о подобных планах российских войск говорит наличие оборонительных сооружений на севере Крыма.

"Они готовят эшелонированную оборону. Важно, что это делается на севере Крыма. Это говорит о том, что рашисты как реалистический сценарий рассматривают в том числе отступление к определенным рубежам", – заявил Юсов в эфире украинского общенационального телемарафона.