РФ рассказывала нам, как через неделю будет сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен, - Шмигаль

Видео появилось в Telegram-канале "Офиса Президента".



"Ведутся ожесточенные бои. Враг терпит огромные потери в человеческих ресурсах и технике. Российская армия и ее высшие чины рассказывали нам, как через неделю будут сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен. В десятках городов и сотнях поселков идут бои. Везде враг сталкивается с сопротивлением. Россия прибегает к все более преступным действиям и наносит авиационные удары по жилым домам, больницам, школам и даже роддомам", - сказал Шмигаль.



Премьер-министр также отметил обстрел ЗАЭС и призвал международных партнеров создать миротворческую миссию.



"Сегодня ночью оккупант со всех сторон гнал по ЗАЭС в городе Энергодар. Президент срочно обращался в страны G7. Я срочно звонил по телефону руководителю МАГАТЭ и сообщил, что враг способен создать наибольшею трагедию со времен аварии на ЧАЭС. Радиация не имеет границ. Призываю международное сообщество, МАГАТЭ, ЕС обеспечит прибытие на все пять АЭС миротворческих групп - представителей МАГАТЭ, ЕС и государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Это вопрос безопасности всего мира", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

4 марта Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО , где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.

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