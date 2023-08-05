РФ расширила границы призывного возраста. Эксперт говорит о новой волне мобилизации
Россияне планируют провести новую волну мобилизации, чтобы восполнить существенные потери захватчиков в Украине
Об этом заявил военный эксперт Денис Попович в эфире Еспресо.
"Российские власти, очевидно, готовятся к мобилизации, несмотря на официальные заявления. Если РФ что-то заявляет официально, реальность будет обратной. Законодательные решения направлены на расширение контингента, который можно призвать в ряды ВС РФ: расширение призывного возраста и другие", - подчеркнул он.
По словам эксперта, россиянам нужно восполнять потери на фронте, а они ощутимы. Так, когда в ноябре 2022 года в РФ объявили о завершении первой волны частичной мобилизации, они чуть-чуть превышали 74 тыс. захватчиков, а сейчас приближаются к 250 тыс.
- 24 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому повышает предельный возраст пребывания в запасе военных на пять лет.
- 4 августа он подписал закон о расширении границ призывного возраста в РФ до 30 лет.
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