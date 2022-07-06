Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

К примеру, по мнению СМИ России, "Запад осознает, что Россия в конечном счете захватит большую часть земель Украины.

"На смену заявлениям "Путину не избежать поражения" Запад постепенно осознает, что российская армия в итоге возьмет под контроль большую часть украинской территории… Такое развитие событий может подтолкнуть Китай к операции на Тайване и тогда США вместе с Японией окажутся вовлеченными в серьезный конфликт", – пишут прокремлевские медиа.

Кроме того, в минобороны РФ утверждают, что "в шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств". Россияне заявляют, что корабли не могут выйти в море "из-за созданной официального Киева угрозы обстрела и минной опасности".

Также пропутинские СМИ заявляют, что украинские военные используют в Луганской области запрещенные мины ПФМ-1 "Лепестков". Как утверждает российская пресса, "в Лисичанске ВСУ перед отступлением разбрасывали "лепестки" в центральных районах города, поэтому местным жителям пришлось обезвреживать их своими силами".