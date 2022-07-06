РФ распространяют новую манипуляцию: Запад "осознает", что россияне "возьмут" под контроль большую часть Украины
Российские СМИ за последние сутки распространили ряд новых манипуляций и фейковых новостей
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
К примеру, по мнению СМИ России, "Запад осознает, что Россия в конечном счете захватит большую часть земель Украины.
"На смену заявлениям "Путину не избежать поражения" Запад постепенно осознает, что российская армия в итоге возьмет под контроль большую часть украинской территории… Такое развитие событий может подтолкнуть Китай к операции на Тайване и тогда США вместе с Японией окажутся вовлеченными в серьезный конфликт", – пишут прокремлевские медиа.
Кроме того, в минобороны РФ утверждают, что "в шести украинских портах остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств". Россияне заявляют, что корабли не могут выйти в море "из-за созданной официального Киева угрозы обстрела и минной опасности".
Также пропутинские СМИ заявляют, что украинские военные используют в Луганской области запрещенные мины ПФМ-1 "Лепестков". Как утверждает российская пресса, "в Лисичанске ВСУ перед отступлением разбрасывали "лепестки" в центральных районах города, поэтому местным жителям пришлось обезвреживать их своими силами".
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