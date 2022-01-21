РФ распространяет нарратив, что Украину накачивают оружием, и что оно опасно, - Кулеба о переговорах Блинкена и Лаврова

Об этом Кулеба сказал в комментарии "Радио Свобода".



"Я примерно понимаю, даже еще не ознакомившись с результатами самих переговоров, как прошел этот разговор. Россия продолжает создавать нарратив, что мы хороши, а Украина плохая, что Украина представляет нам угрозу. Вопрос в том, что никто, кроме возможно какой-то части российского общества, этот нарратив не покупает. Но официально Лавров работает по методичке, которую ему там в Кремле выдали, и рассказывает, что вот Украину накачивают оружием, Украина агрессивна, Украина хочет на кого-то напасть, Украина представляет для них угрозу", - заявил Кулеба .



В то же время, министр подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных операций и не несет никому угрозы ни на Востоке Украины, ни в России. И главная цель Украины в разрешении вооруженного конфликта на Донбассе – решить этот вопрос мирным, дипломатическим путем.



"Мы сейчас привержены принципиально дипломатическому урегулированию. Но Россия никогда больше не захватит Украину врасплох в момент ее наибольшей слабости, как это было в 2014 году. Украина будет сильной. Мы сами внутренне стали сильнее, и наши партнеры помогут нам стать еще сильнее. И Россия никогда больше не будет слабой Украины, и никогда мы не позволим ей сделать то, что она с нами делала в прошлом", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в пятницу, 21 января, в Женеве состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова по поводу кризиса вокруг Украины и "гарантий безопасности", которых Москва требует от Запада. После переговоров стало известно, что США дадут РФ ответы на "гарантии безопасности" на следующей неделе.