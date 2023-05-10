РФ распространяет информацию о "ликвидации украинских командующих": Маляр опровергла
Заместитель министра обороны Анна Маляр опровергла информацию врага о якобы ликвидации украинских командующих
Об этом написала в Телеграме Анна Маляр.
"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - рассказывает замминистра.
Сообщается, что враг таким образом пытается оказать психологическое влияние на Украину, деморализовать наши войска и поднять боевой дух русской армии.
"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - добавила Маляр.
- Также Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 9 мая.
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