Об этом написала в Телеграме Анна Маляр.

"В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы", - рассказывает замминистра.

Сообщается, что враг таким образом пытается оказать психологическое влияние на Украину, деморализовать наши войска и поднять боевой дух русской армии.

"Это лишь незначительный публичный эпизод, из которого вы можете понять, в каких условиях воюет наше командование", - добавила Маляр.