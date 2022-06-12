Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ С.Шапталом, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете… и провести мобилизацию , а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет", - отметили в ЦПИ.

Однако информация неправдива, а документ фейков. По словам начальника Черниговского областного территориального центра комплектования, "сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".

"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - подчеркнули в Центре при СНБО.

Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 июня.

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