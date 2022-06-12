РФ распространяет фейки о якобы мобилизации женщин в Украине, - Центр при СНБО
В пророссийских телеграмм-каналах распространяют фейки об обязательном призыве женщин в Сила обороны Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
"Рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ С.Шапталом, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете… и провести мобилизацию , а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет", - отметили в ЦПИ.
Однако информация неправдива, а документ фейков. По словам начальника Черниговского областного территориального центра комплектования, "сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин".
"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - подчеркнули в Центре при СНБО.
- Ранее Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 11 июня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное