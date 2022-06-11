РФ распространяет фейки о якобы блокировке завода "Азот" в Луганской области
В Луганской области оккупанты распространяют фейки о якобы блокировке ими завода "Азот" в Северодонецке, но ВСУ удерживают промзону города
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
"Информация о блокировке завода "Азот" - полная ложь, которую распространяют российские пропагандисты. Все остальные "детали", описанные на скрине - больная фантазия Мирошника", - подчеркнул он.
Сергей Гайдай отметил, что украинские военные удерживают промзону Северодонецка и уничтожают оккупантов в городе. Глава ОВА призвал граждан верить только официальной информации.
- 11 июня российские оккупанты продолжают штурмовые действия в Северодонецке.
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