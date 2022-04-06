РФ распространяет фейки о том, что Запад предоставляет Украине устаревшее и некачественное оружие, - Центр при СНБО

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.



"После поражения российских оккупантов на Севере нашей страны, враг осуществляет передислокацию на Донбасс. В то же время пропагандистские медиа вернулись к фейкам о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие"", - говорится в сообщении.



Так россияне пытаются распространить панику среди украинцев. Столкнувшись с сопротивлением на временно оккупированных территориях Украины, захватчики прибегают к информационному терроризму, чтобы деморализовать и остановить борьбу граждан.



"С помощью Javelin и Stinger остановить удары крылатых ракет просто невозможно", – рассказывают российские пропагандисты.



Однако с начала полномасштабного вторжения РФ Минобороны Украины регулярно отчитывается о сбитых российских крылатых ракетах: над Винницкой, Херсонской, Харьковской, Николаевской.



"Вероятно, таким образом враг уже сейчас готовит информационное поле для победных сообщений о новых освобожденных на Донбассе населенных пунктах, за которые будут выдавать территории, находящиеся под временной оккупацией с 2014", - отметили в Центре при СНБО.

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