РФ распространяет фейки о том, что Запад предоставляет Украине устаревшее и некачественное оружие, - Центр при СНБО
После поражения РФ на Севере Украины российские пропагандисты распространяют фейки о некачественности Javelin и Stinger, предоставленных украинцам западными партнерами
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации.
"После поражения российских оккупантов на Севере нашей страны, враг осуществляет передислокацию на Донбасс. В то же время пропагандистские медиа вернулись к фейкам о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие"", - говорится в сообщении.
Так россияне пытаются распространить панику среди украинцев. Столкнувшись с сопротивлением на временно оккупированных территориях Украины, захватчики прибегают к информационному терроризму, чтобы деморализовать и остановить борьбу граждан.
"С помощью Javelin и Stinger остановить удары крылатых ракет просто невозможно", – рассказывают российские пропагандисты.
Однако с начала полномасштабного вторжения РФ Минобороны Украины регулярно отчитывается о сбитых российских крылатых ракетах: над Винницкой, Херсонской, Харьковской, Николаевской.
"Вероятно, таким образом враг уже сейчас готовит информационное поле для победных сообщений о новых освобожденных на Донбассе населенных пунктах, за которые будут выдавать территории, находящиеся под временной оккупацией с 2014", - отметили в Центре при СНБО.
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