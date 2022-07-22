РФ распространяет фейки о риске наплыва вооруженных украинских беженцев в Британию
Российские СМИ распространяют фейк, якобы Великобритании грозит наплыв вооруженных украинских беженцев из-за поставок оружия Украине
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
Издание Daily Mail опубликовало материал о том, что в Великобританию через Ла-Манш попали вооруженные мигранты. Несмотря на отсутствие в статье упоминаний об украинцах, российские медиа распространили ее, добавив предположение, что в результате увеличения поставок оружия Украине Великобритания в будущем столкнется с вооруженными украинскими беженцами.
"Подобные заявления России - откровенный фейк, основная цель которого – сформировать впечатление, что помощь Украине оружием будет угрожать безопасности стран-союзников нашего государства. Напомним, что официальная позиция Великобритании остается неизменной - поддержка Украины до полной военной победы", - подчеркнули в Центре при СНБО.
- 21 июля стало известно, что Великобритания передаст Украине гаубицы, беспилотники, противотанковое оружие и боеприпасы.
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