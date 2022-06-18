РФ распространяет фейки о блокаде украинских защитников в Северодонецке
Враг делает рассылку фейковых сообщений о ситуации в Северодонецке, якобы ВСУ заблокированы в городе и не могут покинуть территорию завода "Азот"
Об этом информирует в телеграмме пресс-служба Нацгвардии.
Россия продолжает вести информационно-психологические операции.
"ИПСО – информационно-психологическая операция с целью нагнетания паники среди населения. Сейчас распространяют сообщения о массовой измене в Северодонецке. Сообщения приходят в Телеграм. Это спам рассылка врага", – говорится в сообщении.
В частности, в сети распространяют сообщения, что якобы мосты в Северодонецке взорвало украинское командование, чтобы бойцы не смогли выйти из "Азота". Также ходят фейки об украинских погибших, которых либо бросают в поле, либо везут в морги Днепра и Николаева, а затем хоронят в этих городах.
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