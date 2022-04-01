РФ распространяет фейки, что Украина отказывается выполнять Женевскую конвенцию о военнопленных, – украинский МИД
Министерство иностранных дел Украины опровергло очередной фейк российской разведки об отказе нашей страны выполнять Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"Российская разведка не перестает распространять дезинформацию. Ранее она создавала фейки о якобы тысячах украинцев, желающих получить убежище в РФ, негуманном обращении с российскими военнопленными, о "работниках" Азовстали, которые "просятся" в ряды российской захватнической армии", – говорится в сообщении.
Этим фейком Российская Федерация пытается дискредитировать отношения Украины с международными гуманитарными структурами, спасающими жертв агрессии оккупанта.
"Несмотря на сотни российских фейков, наше государство остается преданным своим международным обязательствам в рамках международного права. Чего не скажешь о безразличном отношении РФ к своим военнослужащим, пришедшим на украинскую землю, - как к живым, так и к павшим", - добавил Николенко.
- 31 марта стало известно, что в российском Следкоме придумали фейк о "летучих эскадронах смерти националистов" в Харькове.
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