РФ распространяет фейк об украинском посольстве, чтобы скрыть собственный скандал с контрабандой кокаина, - МИД

Об этом он написал на своей странице в facebok.

"МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого - создать дымовую завесу на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине", - отметил спикер МИД Украины.

Он отметил, что 13 декабря в СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов по этому делу. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

Николенко напомнил, что дело касается попытки в 2018 году вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на €35 млн.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", - добавил он.

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