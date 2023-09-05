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РФ распространяет фейк о якобы массовом заражении ВИЧ среди украинских военных из-за донорской крови от НАТО

5 сентября, 2023 вторник
01:28
Война с Россией

Пророссийские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию со ссылкой на объявление в больнице "Доктор Харьков", что в рядах Вооруженных сил Украины якобы зафиксирована вспышка ВИЧ-инфекции

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр опровергает фейк о вспышке среди украинских военных ВИЧ-инфекции, якобы связанной с поставленными НАТО в 2022 году 62 тысячами литров донорской крови, инфицированной ВИЧ, гепатитом В и С.

"На самом деле на сайте "Доктор Харьков" нет информации о подобной акции, а объявление о тестировании, на которое ссылаются российские лжецы, никоим образом не говорит о наличии вспышки инфекции", - объясняют расследователи из VoxCheck.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что во время боевых действий, когда речь идет о большом количестве травм, ранений, потребностей в оперативных вмешательствах и оказании медицинской помощи, риск инфицирования действительно возрастает. Но пока нет оснований говорить ни о каком резком эпидемиологическом росте заболеваемости.

"Украина имеет отлаженное эффективное плановое донорство, а также логистические процессы, позволяющие обеспечивать и постоянно обновлять запасы крови. Новость о "зараженной" иностранной крови также не соответствует действительности. В 2022 году не было никаких поставок в Украину 62 тысяч литров донорской крови. Эту ложь придумали пропагандисты кремля", - отмечает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

  • Ранее российская пропаганда распространила фейковый ролик якобы от мобильного оператора Киевстар, в котором говорится о "гибели" 400 тыс. украинских военных.
Новости
Россия
военные силы Украины
фейк
пропаганда
руские фейки
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