РФ распространяет фейк, что ВСУ используют гражданских на заводе Азот, как живой щит

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В российских СМИ пишут, что "в заложниках сейчас находятся около 1,2 тыс. человек, в том числе и дети". Россия дезинформирует об эвакуации мирных жителей с завода Азот, которую вроде бы срывают ВСУ.

"По такой же схеме Кремль проводил информационно-психологическую операцию по эвакуации людей из Азовстали в Мариуполе. Украина неоднократно заявляла, что эвакуация возможна только под эгидой ООН и Красного Креста, во всех других случаях может проводиться "тихая" эвакуация и только украинской стороной своих граждан ", – говорится в заявлении ЦПИ.

Российские заявления о предоставлении гумкоридоров пересказывают иностранные и некоторые украинские медиа и не объясняют деталей. Это подвергает людей опасности.

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