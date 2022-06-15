РФ распространяет фейк, что ВСУ используют гражданских на заводе Азот, как живой щит
Российская пропаганда распространяет фейк о том, что ВСУ используют гражданских на заводе Азот в Северодонецке как живой щит
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В российских СМИ пишут, что "в заложниках сейчас находятся около 1,2 тыс. человек, в том числе и дети". Россия дезинформирует об эвакуации мирных жителей с завода Азот, которую вроде бы срывают ВСУ.
"По такой же схеме Кремль проводил информационно-психологическую операцию по эвакуации людей из Азовстали в Мариуполе. Украина неоднократно заявляла, что эвакуация возможна только под эгидой ООН и Красного Креста, во всех других случаях может проводиться "тихая" эвакуация и только украинской стороной своих граждан ", – говорится в заявлении ЦПИ.
Российские заявления о предоставлении гумкоридоров пересказывают иностранные и некоторые украинские медиа и не объясняют деталей. Это подвергает людей опасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.23
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное